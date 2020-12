Na kontovelskem Frnedu nov usad

Pred enim letom so se na cestišču pokazale prve razpoke, pred tednom dni je v spodnji breg zgrmel obcestni zid, sedaj pa je v globino zgrmel del cestišča. Na kontovelskem Frnedu skratka ni videti konca težavam. Zatem, ko je popustil obcestni zid, so zavarovali območje in odvzeli nekaj geoloških vzorcev, včeraj pa so si cestni odsek ogledali gasilci.

»Situacija se na tem cestnem predelu vleče že več kot leto dni. Lani decembra so se zaradi močnih padavin na cestišču pokazali prvi znaki usada. Dotični del cestišča so zagradili in od takrat promet poteka izmenično enosmerno,« potek obnovi predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze. »Rajonski svet je junija na to opozoril občinsko odbornico Eliso Lodi in pristojnega občinskega funckionarja. Nedavno je prišlo do dodatnega usada, na katerega smo spet opozorili pristojne. Odgovorili so, da se s tem ukvarja deželna civilna zaščita.« Predsednica rajonskega sveta ocenjuje, da je že na prvi pogled razvidno, da je situacija zelo huda in urgentna. »Na cesti so velike razpoke, kljub temu pa je odprta in prevozna, čeznjo vozijo tudi avtobusi,« pove Maja Tenze, ki se sicer zaveda, da bi bilo popolno zaprtje ceste velik problem, a meni, da mora na prvem mestu biti varnost. Eno leto čakanja se ji zdi odločno preveč.

Zahodnokraški rajonski svet zato poziva tako tržaško občinsko upravo kot deželne službe naj nemudoma ukrepajo in enkrat za vselej rešijo problematiko usadov na Kontovelu.