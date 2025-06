Na Kontovelu dvodnevni glasbeni niz Na pragu

V svetu, ki je nasičen s hrupom, festival sodobne glasbe in kulture festival Teatri del suono vabi, da prisluhnemo zvokom besede, narave in glasbe. Šesta izvedba festivala v organizaciji kolektiva Cantierezero, ki nosi naslov Aperture, se bo delno odvijala na Kontovelu. Tu bo v soboto in nedeljo na več lokacijah zaživel dvodnevni niz Na pragu, ki sta ga v Hiši glasbe včeraj predstavila kustosinja festivala Stefania Amisano in profesor na tržaškem konservatoriju Giuseppe Tartini, ki sodeluje pri pobudi, Stefano Bonetti.

»Na pragu je dialog med različnimi disciplinami, med besedo in glasbo ter med naravnim in umetnim, med morjem in Krasom. Je pa tudi dialog z ozemljem in s slovensko vaško skupnostjo,« je dejala Stefania Amisano.

Festival bo potekal v soboto, 21. junija in v nedeljo, 22. junija.

Obiskal bo tudi lokacije, ki so ponavadi nedostopne javnosti, kot je na primer Nova cerkvica na meji s Prosekom. Projekti site-specfic - koncerti, inštalacije, pogovori in drugi dogodki - se bodo odvijali tudi na prostem. Prvi dan kontovelskega niza, pri katerem sodelujejo tudi krajevna slovenska društva, bo uvedel tolkalec Marko Jugovic v dialogu s psihologom Andreo Zanettovichem. Poseben duet bo v Parku miru ob 17.30. V cerkvi sv. Hieronima ob 18. uri bo z akustično, elektroakustično in elektronsko glasbo v živo nastopil avstrijski ansambel Punctum collective. Ob 20.45 se bo spet dogajalo v Parku miru, kjer bo Andrej Kobal postregel z elektronsko glasbo ob sončnem zatonu.