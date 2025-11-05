Na Kontovelu požagali mogočni topol

Ob kontovelski mlaki so pretekli teden požagali najvišji tamkajšnji topol, prvi na levi strani v smeri proti Dlanji vasi. Ob slabem metru visokem štoru so na zemlji ležali debeli kosi debla in veje, ki so jih bili oklestili. Ob pogledu na štor ni kazalo, da bi bilo drevo bolno ali hudo poškodovano. Nobene gnilobe ni bilo opaziti na njem. Zakaj je bil torej potreben posek tako mogočnega, več kot 20 metrov visokega drevesa, se je vprašal zahodnokraški rajonski svetnik Levice Roberto Cattaruzza in rajonskemu svetu poslal fotografsko gradivo o posekanem drevesu.

Lahko bi se kar samo podrlo

Istega dne je predsednik rajonskega sveta Pavel Vidoni posegel pri pristojnem občinskem uradu za ozemlje, okolje, javna dela in premoženje, da bi dobil odgovor na vprašanje. Agronom Snidero je pregledal korenine topola in ugotovil, da jih je medovita gliva (Armillaria mellea) že močno načela.

Tako se je razširila, da se drevesa ni dalo rešiti. Ko bi ga pustili, bi korenine pospešeno izgubile svojo moč, drevo bi postalo vse bolj nestabilno in obstajala bi nevarnost, da bi se kar samo podrlo.