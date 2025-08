Na konzulatu nov žaljiv napis, storilca naj bi kmalu izsledili

Ob vhodu v stavbo, v kateri domuje Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu, v Ulici Teatro romano, se je kljub hrupu in številnim odzivom, ki ga je v torek povzročil žaljiv napis na kartonu, danes zjutraj stvar ponovila. Neka soseda je ob vhodu zjutraj našla nov karton z napisom "consolato della corruzione" (konzulat korupcije) in poklicala policijo.

Posebni oddelek policije Digos je v torek, po odkritju plakata z žaljivim napisom, začel pregledovati posnetke tamkajšnjih varnostnih kamer, so za Primorski dnevnik povedali na tržaški kvesturi. Storilec sprva ni bil znan, preiskava poteka, so potrdili policisti. Mediji v Sloveniji so je nato poročali, da naj bi domnevnemu storilcu kmalu prišli na sled. Posnetki varnostnih kamer bodo vsekakor ključni za potrditev identitete storilca.

Medtem so se odzivom institucij na račun neprijetnega dogodka dodali še novi, solidarnost z Republiko Slovenijo je med drugim izrazil predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga.