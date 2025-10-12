Na kraškem robu ob stojnicah tudi zabava

Barcolana od vedno privablja številne gledalce in radovedneže tudi na kraški rob. Predvsem Napoleonska cesta predstavlja priljubljeno razgledno točko za ogled znamenite jesenske regate v Tržaškem zalivu. Tudi letos je za pohodnike in radovedneže na obeh koncih poskrbljeno za pijačo ter hladen in topel prigrizek.
Na openskem koncu Napoleonske ceste oziroma pri Obelisku je že v petek popoldne odprla stojnica SK Brdina, na kontovelskem koncu oziroma na Vejni pa je danes zaživela še stojnica AŠD Mladina. Gastronomska ponudba je zelo bogata in raznolika, na voljo so sendviči, jedi z žara in tipične jedi, med katerimi nedvomno izstopa priljubljen pečen pršut.
Za obogatitev programa je openski SK Brdina danes zjutraj organiziral Obelix suhi slalom 2025, tekaško prireditev za otroke in družine. Na poligonu pod Obeliskom se je preizkusilo približno 30 mladih tekačev in tekačic, ki so se na progi pomerili posamično, v dvojicah in v spremstvu staršev. Za motivacijo otrok sta poskrbela dva znana risana junaka, galski orjak Obelix in Batman.
Ob tako prijetnem vremenu pričakujejo jutri na obeh koncih Napoleonske ceste še večjo množico ljudi, ki bodo iskali najboljšo razgledno točko za ogled dogajanja na morju. Stojnici SK Brdina in AŠD Mladina začeli delovati že v zgodnjih jutranjih urah, na voljo bodo tudi kava in sladki prigrizki.
V okviru niza dogodkov Jesen na Opčinah bodo članice SKD Tabor še jutri od 10. ure dalje na začetku Napoleonske ceste pri Obelisku razstavljale svoja ročna dela pod skupnim naslovom Z nitko v roki.
Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.