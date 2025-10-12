Na kraškem robu ob stojnicah tudi zabava

Barcolana od vedno privablja številne gledalce in radovedneže tudi na kraški rob. Predvsem Napoleonska cesta predstavlja priljubljeno razgledno točko za ogled znamenite jesenske regate v Tržaškem zalivu. Tudi letos je za pohodnike in radovedneže na obeh koncih poskrbljeno za pijačo ter hladen in topel prigrizek.

Na openskem koncu Napoleonske ceste oziroma pri Obelisku je že v petek popoldne odprla stojnica SK Brdina, na kontovelskem koncu oziroma na Vejni pa je danes zaživela še stojnica AŠD Mladina. Gastronomska ponudba je zelo bogata in raznolika, na voljo so sendviči, jedi z žara in tipične jedi, med katerimi nedvomno izstopa priljubljen pečen pršut.