Na Kraški ohceti sta se vzela Thomas Velikonja in Tina Forčič

Tina Forčič in Thomas Velikonja sta si dahnila usodni »da«, z njuno poroko je 28. Kraška ohcet dosegla svoj višek. Zakonski stan je blagoslovil župnik Tone Bedenčič, s Tino in Thomasom se je veselilo več sto noš.

Praznovanje se je dopoldne začelo pri Stršinovih na Colu, od koder se je razlegel vzklik živjo ohcet. Tam sta se Tina Forčič in Thomas Velikonja prijela za robec in se odpravila do cerkvice na Tabru. Ženin je moral tastu in tašči najprej dokazati, da je vreden poroke z nevesto Tino. Nekaj čas je moral še počakati, da se je Tina »uštimala«, na kar jo je v družbi godcev in narodnih noš pospremil na hribček nad Colom, kjer je ženi obljubil večno zvestobo.

Slavje se bo nadaljevalo v sprevodu do Repna, kjer bo na sporedu predaja neveste v Kraški hiši.