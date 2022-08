Na Kraško ohcet prihaja tudi Borut Pahor

Težko pričakovane Kraške ohceti se bo letos udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V Repen se bo pripeljal v soboto zvečer, je potrdila repentabrska županja Tanja Kosmina. Pričakujejo ga ob 19.30, ko si bo najprej ogledal Kraško hišo.

Občinstvo bo nagovoril pred začetkom plesa na trgu s Kraškim kvintetom ob 20. uri, ko bo zbrane nagovorila tudi županja.

Na krajšem sprejemu v restavraciji Križman bo bolje spoznal mlad poročni par, Dano Puric in Ivana Kerpana. Zmanjkalo pa naj mu ne bi niti časa, da si bo ob 20.30 ogledal prevoz bale s Cola v Kraško hišo v Repnu. Na obisku ga bo spremljala slovenska senatorka Tatjana Rojc. Skupno naj bi se zadržal približno poldrugo uro.

Organizatorji, Občina Repentabor, zadruga Naš Kras in kulturno društvo Kraški dom so si sicer, odkar so aprila sporočili, da bo Kraška ohcet po dolgem premoru spet zaživela, želeli, da bi v svoji sredi imeli tudi slovenskega predsednika. Tanja Kosmina je tedaj željo »malo za šalo, malo zares« zaupala generalnemu konzulu Republike Slovenije v Trstu Vojku Volku, pred nedavnim pa je prišlo še uradno potrdilo. Na začetku so sicer upali, da bi jih Pahor lahko osrečil v nedeljo, na dan poroke, zadržale pa so ga druge že načrtovane obveznosti. Od nedelje do torka bo namreč gostil islandskega predsednika Guðni Thorlaciusa Jóhannessona.