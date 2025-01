Na Krasu prijeli moškega in ga odvedli v zapor

Karabinjerji nabrežinskega poveljstva so v okviru poostrenega nadzora na Krasu v minuli noči aretirali eno osebo in dve osebi ovadili.

V repentabrski občini so prijeli 55-letnega državljana Romunije na begu. V zaporu mora prestati štiri mesece zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Obsodilo ga je sodišče iz Tivolija. Prepeljali so ga v tržaški zapor.

V isti občini, v katero sodi tudi mejni prehod Fernetiči, so karabinjerji izsledili 35-letnega državljana Romunije, za katerega je prefekt iz Agrigenta odredil prepoved vračanja v Italijo. Moškega so ovadili.

Na Opčinah pa so karabinjerji ustavili moškega, ki je vozil pod vplivom alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga ovadili.