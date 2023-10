Na Krasu šakali povzročajo težave rejcem in kmetovalcem (VIDEO)

Šakali se na Krasu potikajo že kar dolgo. Težave, ki jih povzročajo rejcem in kmetovalcem pa se na italijanski strani vse bolj stopnjujejo, ker z razliko od bližnje Slovenije tu niso lovna žival. Omar Marucelli, ki vodi kmetijo v Repnu in je obenem tudi podpredsednik italijanske zveze rejcev za Furlanijo-Julijsko krajino ter repentabrski občinski svetnik, je v petek zjutraj spet naletel na neprijetno presenečenje.

Srednje veliki predstavniki družine psov, ki delno spominjajo na volka ali lisico, so mu ponoči pokončali dve ovci. Pojasnil je, da so si v zadnjih letih privoščili vsaj 30 njegovih ovc in je bil zato prisiljen se preusmeriti zlasti v govedorejo, da bi se izognil ponavljajoči se mori. Njegov primer je sicer le eden izmed tolikih, saj tudi drugi stanovski kolegi tožijo o sorodnih preglavicah in skrbeh. Marucelli je poudaril, da so se zato tudi že obrnili na deželno vlado FJK in zahtevali primerno rešitev. Zanj bi bilo treba spremeniti same zakone, ki šakala obravnavajo kot zavarovano vrsto.

Naravoslovec in predsednik kraškega lovskega okrožja Saimon Ferfolja je potrdil, da z odstrelom ne bi popolnoma rešili vseh težav, ki jih povzroča šakal, vendar bi ta gotovo pomagal in bi plenilec postal bolj obvladljiv. Na evropski ravni ni ovir v to smer. V Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem so se zato že odločili, da postane lovna vrsta. V Italiji pa vztrajajo v nasprotno smer, je naštel.

