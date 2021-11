Na Krasu ustoličili še drugo predsednico: Nives Cossutta (DS)

V vzhodnokraškem rajonskem svetu so v torek zvečer – štiri dni po svojih kolegih na zahodnem robu Krasa – na daljavo izvolili novo predsednico. Kot napovedano bo to Nives Cossutta, neodvisna kandidatka Demokratske stranke. Slednja se je s Slovensko skupnostjo dogovorila, da si bosta po načelu skupnega sodelovanja porazdelili predsedniški in podpredsedniški mesti kraških rajonskih svetov, kjer je tradicionalno izvoljeno večje število slovenskih predstavnikov. Utečena praksa skupnega dogovora ni skalila, obe stranki sta si le zamenjali predel Krasa.

Cossutta je štafetno palico prevzela od Marka De Luise iz vrst SSk, ki bo odslej na tem koncu lahko računala na podpredsednika Matia Premolina. Ta je kot svetnik z najvišjim številom preferenc (126) tudi dvojezično vodil prvo spletno sejo in med drugim opozoril, naj bo na območju slovenske manjšine na vseh javnih stavbah, torej tudi sedežu rajonskega sveta razobešena slovenska zastava. Predsednica in podpredsednik sta na svoji strani imela glasova dveh svetnikov DS, predstavnika Liste Russo in zastopnika Zdaj Trst.

Desnosredinska koalicija je za predsednika predlagala Gianpaola Penca (Bratje Italije), za podpredsednico pa »veteranko« Carmelo Palumbo (Lista Dipiazza). Ustoličili so tudi novoizvoljene svetnike. Poleg že navedenih bodo levo sredino zastopali Lara Dipace, Jadran Vecchiet (DS), Roberto Mandler (Lista Russo) in Andrej Rismondo (Zdaj Trst), desno sredino pa Emmanuela Quinz (Liga) in Fabio Galgaro, ki bo za stranko Bratje Italije vskočil namesto Elise Lodi. Ta je bila prva na listi, vendar je bila izvoljena tudi v občinski svet in imenovana za občinsko odbornico. S šestimi osebnimi preferencami je zato slavil šele peti na strankini listi, ker sta se mestu odpovedala še Manuela Bertini in Salvatore Porro.