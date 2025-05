Na meji med Italijo in Slovenijo v mesecu dni aretirali 21 ljudi

Tržaški policisti so v mesecu dni na meji med Italijo in Slovenijo aretirali 21 ljudi​​​, med katerimi je bilo 11 domnevnih tihotapcev migrantov. Aretirani naj bi skušali v Italijo skupno pretihotapiti 34 migrantov. Ostalih 10 pa so aretirali, ker so bili obsojeni ali osumljeni različnih kaznivih dejanj. Tako so poudarili v zadnjem poročilu kvesture, ki se nanaša na obdobje med 27. februarjem in 30. marcem.

11 domnevnih tihotapcev migrantov

Migranti so prihajali iz Bangladeša, Albanije, Kitajske, Pakistana in Turčije. Med njimi je bil tudi mlad turški par z dvema otrokoma, ki je bil namenjen v Nemčijo. Ustavili so jih na mejnem prehodu pri Mačkoljah. Vsi ostali so bili stari od 18 do 52 let, večina je bila moških (28), je zapisano.

Na kvesturi so drugače izpostavili primer petih bangladeških državljanov, ki so pripotovali na železniško postajo na Opčinah iz Slovenije in sta jih spremljala sodržavljana.