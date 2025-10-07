Na meji pri Fernetičih stekel nov prometni režim

Drugi pas za kontrole na meji pri Fernetičih je končno tu in z njim tudi nov prometni režim. Od včeraj osebna vozila in avtobusi iz Slovenije v Italijo vstopajo po levem voznem pasu, desni pas je namenjen tovornim vozilom. Kontrole, ki jih policisti izvajajo zaradi začasne zamrznitve schengenskega sporazuma, bodo tako hitrejše. Tudi tovornjaki, ki jih je od zaprtja vipavske hitre ceste H4 med Razdrtim in Vrtojbo več, bodo pri Fernetičih povzročali manj preglavic.

Velik dosežek za občino Repentabor in okolico

»Vse je steklo mirno, policisti so dobro opravili svoje delo,« je novosti včeraj komentirala Tanja Kosmina, županja Občine Repentabor. Uvedba dveh vstopnih pasov v Italijo je po njenem mnenju velik dosežek tako za repentabrsko občino kot za vso okolico, ki je močno občutila prometno preobremenitev.

»Nekatere je nov prometni režim sprva nekoliko zmedel,« je še dejala županja. »Policisti bodo ob domu za ostarele postavili dodatno signalizacijo, tudi podjetje ANAS pa bo poskrbelo za table, ki bodo usmerjale voznike.«

Kako po novem

Tovornjaki po novem na italijansko avtocestno omrežje pridejo po običajnem priključku pri Fernetičih. Avtomobili in avtobusi pa morajo nadaljevati pot po Fernetičih do odcepa za terminal Interporto, tam zavijejo na območje tovorne ploščadi in se po na novo asfaltirani cesti vrnejo na avtocestno omrežje.