Na mejnih prehodih pri Fernetičih in na Pesku aretirali dva voznika

Finančni policisti iz Milj so na mejnem prehodu pri Fernetičih ustavili avtomobil tujih registrskih tablic, ki ga je vozil hrvaški državljan in povprašali dokumente. Posumili so o močnem vonju, ki je uhajal iz vozila, pri čemer so ga sklenili temeljito pregledati. V torbi, ki jo je moški prevažal, so odkrili spretno zapakirano skrito sumljivo snov. Nadaljnje preiskave so pokazale, da gre za 178 gramov marihuane. Glede na dejstvo, da je šlo za količino, ki presega osebno rabo, so moškega na mestu aretirali. Dogodek pod vodstvom tržaškega državnega tožilstva še preiskujejo in preverjajo morebitne povezave z organiziranim kriminalom.

Med kontrolami na mejnem prehodu Pesek pa so finančni policisti izsledili moškega na begu. Prestregli so ga za volanom avtomobila tujih registrskih tablic. Šlo je za švicarskega državljana, ki je nameraval odpeljati v Slovenijo. Ugotovili so, da mora prestati zaporno kazen zaradi posesti in razpečevanja mamil, na katero ga je obsodilo sodišče iz Brescie. Moškega so aretirali in prepeljali v tržaški zapor.