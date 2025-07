Na motorno kolo namestil registrsko tablico pokojnega voznika

Ker je z motornim kolesom divjal med Opčinami in Prosekom, so občani njegovo nevarno početje prijavili lokalnim policistom. Ti so moškega na motornem kolesu ustavili v bližini krožišča pri openskem obelisku. Ko so preverili njegovo prometno dovoljenje, pa so ugotovili, da se številka registrske tablice na njem ne ujema z registrsko tablico na samem motornem kolesu. Izkazalo se je, da je moški s svojega vozila odstranil originalno registrsko tablico in jo nadomestil z drugo, ki jo je odstranil z vozila pokojne osebe. Poleg tega so varnostni organi ugotovili, da motorno kolo ni prestalo tehničnega pregleda, obenem moški zanj ni plačal zavarovanja. Vozilo so lokalni policisti zasegli, moškega pa oglobili.