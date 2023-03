Na nabrežinskem trgu bodo stroji končno zabrneli

V ponedeljek bodo na nabrežinskem trgu končno začeli z obnovitvenimi deli. Priprave so sicer že v polnem teku, saj so delavci postavljali gradbišče in s stroji prispeli na trg že pred časom. Danes naj bi bilo postavljanja gradbišča konec. Občina pri tem obvešča, da bo pozorno spremljala potek del in sproti reševala težave oziroma nevšečnosti, ki jih bodo občanske, občani in predstavniki komercialnih dejavnosti doživljali ob gradbišču. »Z začetkom del bomo nabrežinsko tržnico od torka dalje selili na ploščad pri pokopališču,» je sporočil devinsko-nabrežinski podžupan Mitja Petelin, »potrpežljivost bo sicer poplačana z lepim, novim trgom.«

