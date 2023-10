Na nabrežju in Velikem trgu odprli prve stojnice

Po petkovem dvigu zastave na sedežu kluba SVBG in večernim koncertom dua Coma_Cose je včeraj desetdnevni jadralski praznik, ki spremlja 55. Barcolano, stopil v živo še z odprtjem stojnic na mestnem nabrežju in na Velikem trgu. Naselje Barcolana bo sicer zares zaživelo v sredo, včeraj pa so vrata odprle stojnice institucionalnih in zasebnih pokroviteljev.

Živžav je bilo na Velikem trgu čutiti že dopoldne. Odličen obisk so zabeležili v stojnici, kjer prodajajo kolekcijo oblačil, ki spremlja letošnjo izdajo Barcolane. Majice, jakne, torbe, kapice in drugi kosi oblačil so letos modre barve z robovi v fluorescentno oranžni barvi.

Odprli so tudi info točko, na kateri bo mogoče dobiti vse informacije, ki zadevajo jadralski praznik. Zainteresiranim bodo prostovoljci predstavljali širok nabor izkustvenih doživetij, ki so sestavni del bogate ponudbe 55. Barcolane in ki so dostopna tudi na spletni strani.

Jutri bo v živo stopil tudi program srečanj z različnimi gosti. Ob 19. uri bo v avditoriju muzeja Revoltella predaval tržaški skipper in brodolomec Paolo Rizzi, ki je bil leta 1993 skupaj s sopotnikom Andreo Pribazem izgubljen en teden, preživela pa sta na splavu sredi morja. V ponedeljek bodo v občinski galeriji na Velikem trgu odprli razstavo Vento Fresco Rewind, ki bo prikazovala podobe tržaškega brodolomca in njegove jadrnice Vento Fresco.

V sredo zjutraj bo v Trst priplula Palinuro, jadrnica vojaško pomorske šole, ki jo bo mogoče obiskati vse do nedelje.