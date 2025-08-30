Na nedeljski poroki bo vreme sončno

Po včerajšnji izraziti krajevni nestanovitnosti se ozračje danes postopno umirja. Višinska dolina se počasi oddaljuje od naših krajev, za njo se bo že od nocojšnjih ur naglo krepil anticiklon. Danes bo povečini še spremenljivo ali oblačno, ponekod bodo čez dan občasno lahko še nastale posamezne plohe ali nevihte. Zvečer bodo padavine povsod oslabele in ponehale. Noč na nedeljo bo v glavnem suha. Prehodno bo zapihala šibka burja.

Za nedeljsko poroko je potrjeno sončno vreme. Obeta se lep pozno poletni dan. Noč na nedeljo bo kar sveža, sončni žarki pa bodo zjutraj kmalu prijetno segreli zrak. Jutri bodo najvišje dnevne temperature do okrog 25 stopinj Celzija. Vremenske razmere bodo torej res prijetne in vabljive.