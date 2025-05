Na nevarno križišče za Brišče prihajajo semaforji

Nazadnje sta tu aprila trčila osebni avtomobil in vozilo karabinjerjev, ki je bilo nato povsem uničeno. V letih pa se je na križišču, ki z Brišč pelje na pokrajinsko cesto v Križu, nabralo kar nekaj prometnih nesreč. Zato, da bi izboljšali varnost na tem območju, je predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni dal pobudo za skupni sestanek s predstavniki zgoniške, devinsko-nabrežinske in tržaške občine, ki je potekal v ponedeljek (5. maja), in na katerem so se udeleženci strinjali, da je najboljša rešitev za nevarno križišče namestitev več semaforjev.

»Čeprav smo začetno razmišljali o možnosti ureditve krožišča na problematičnem cestnem odseku, smo se potem strinjali, da semaforji v tem primeru predstavljajo najboljšo rešitev,« je dejal Vidoni. Pojasnil je, da načrtujejo postavitev treh semaforjev: eden bo ustavljal voznike, ki bodo prihajali z Brišč proti Križu, dva pa bodo namestili na pokrajinsko cesto št. 1. Voznike na glavni prometnici naj bi sicer zaustavljal pametni semafor le v primeru, da bi zaznal prihod voznika z Brišč.