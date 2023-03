Na Novi cesti za Opčine zagorela dimna cev

Gasilci iz Trsta in z Opčin so danes okrog 13. ure posredovali na Novi cesti za Opčine, kjer je v dvonadstropni hiši zagorela dimna cev. Z uporabo najsodobnejših tehnik gašenja in gasilskih naprav so uspeli požar kmalu pogasiti, preden se je ogenj razširil na leseno streho.

Po pogasitvi požara, so dimno cev ohladili in so prevetrili notranje hišne prostore. Nazadnje so še z merilnimi instrumenti preverili, da ne bi bilo sledov dima oz. drugih strupenih snovi.

V požaru ni bil nihče poškodovan ali zastrupljen, posredovanje se je zaključilo okrog 16.15.