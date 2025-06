V krožišču pri zgoniški obrtni coni so novi smerokazi, na katerih se je pojavilo več napak pri napisih, ki usmerjajo na Proseško postajo in v Briškovsko jamo. Ime openske vojašnice pa nima slovenske različice. »Opozorili smo deželno ustanovo EDR,« je dejala zgoniška županja Monica Hrovatin in dodala, da en smerokaz kaže pot do karabinjerjev, drugi pa v bližini vodi k orožnikom.