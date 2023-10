Na območju Siota so danes okrog poldneva zatulile sirene, pri čemer mnogi domačini od Domja in iz Lakotišča ter bližnjih krajev niso mogli prikriti zaskrbljenosti. Na srečo je šlo le za vajo, so za Primorski dnevnik potrdili gasilci. V resnici ni nobenega alarma in trenutno na območju ni nobenih nevarnosti.