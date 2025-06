Na odprtem morju pri Devinu reševali jadrnico

V soboto popoldne so pripadniki obalne straže posredovali na odprtem morju pri Devinu, od koder so na pomoč na interventno telefonsko številko za reševanje na morju 1530 poklicali trije člani posadke jadrnice, ki se je potapljala. Odtrgala se je os propelerja, pri čemer je v čoln začela vdirati voda, poleg tega je bila jadrnica brez kontrole. Posredovala sta patruljni čoln SAR CP 881 in obalni čoln GC B131, ki sta jadrnico dosegla ravno pravočasno, preden bi zaradi tokov nasedla na plitvini. Pripadniki obalne straže so čoln zavarovali, nato so ga privezali in pospremili do najbližje ladjedelnice, kjer so ga potegnili na varno. Reševalna akcija se je zaključila okrog 18.50.