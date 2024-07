Na ogled so noži z vsega sveta

Razstava nožev V dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica na Opčinah so v soboto odprli razstavo nožev Sharp Art. Do sobote bodo na ogled izdelki z raznih koncev sveta, od Afrike do Južne Amerike. Nož je orodje, ki se uporablja na različnih področjih, so zapisali v predstavitvi, in je večkrat povezan z verskimi običaji ter obredi. Zbirko sestavljajo tudi zelo dragoceni noži in rezila, kot je sablja Dhu I-fagar, v arabskem svetu pomemben predmet, kakršnega je Mohamed podaril svojemu bratrancu Aliju. Med razstavljavci je tudi domačin, obrtnik Mirko Crisetig.