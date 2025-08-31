Na ohceti tudi slovenska predsednica

Kraški par me s svojo prisotnostjo na Kraški ohceti počastila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Kraško ohcet je obiskala že leta 2022, med kampanjo pred predsedniškimi volitvami. Takrat je obljubila, da se v primeru izvolitve vrne na Kras. Obljubo je držala in danes pred cerkvico na Tabru izrazila čestitke Thomasu Velikonji in Tini Forčič.

Predsednica je bila očarana nad številom noš, ki so stale v vrsti, da bi se z njo fotografirale. Izpostavila je pomen Kraške ohceti pri ohranjaju slovenskih običajev na Krasu. Tini in Thomasu pa je zaželela obilo ljubezni, sreče in medsebojnega spoštovanja. Kraškemu paru je poklonila srce slovenskega oblikovalca Oskarja Kogoja.