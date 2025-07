Na Opčinah bi radi Ulico Marka Sosiča

Na Opčinah bi eno izmed ulic ali pa trgov poimenovali po Marku Sosiču. Pobudo za posvetitev predela Opčin domačinu je februarja dala skupina vaščanov z Markom Lupincem in Danielom (Bokjo) Malalanom na čelu, da bi se počastilo slovenskega pisatelja in režiserja ter njegov doprinos k širši kulturni stvarnosti. V vzhodnokraškem rajonskem svetu so predlog naredili za svojega. Na zadnji seji ga je predstavila predsednica Nives Cossutta (Demokratska stranka), večina svetnikov je glasovala zanj, dva (iz vrst Bratov Italije) sta se vzdržala. V kolikor je bil predlog sprejet, je nato romal na urad za toponomastiko na tržaški občini, kjer bo posebna komisija določila, ali bo poimenovanje steklo.

»Zamisel se mi je porodila kot prvo, ker sva bila z Markom v sorodstvu. Sem pa tudi prepričan, da mora biti oseba, ki je naredila veliko in jo poznajo po celem svetu, bolj prepoznavna tudi v svojem rojstnem kraju,« je za Primorski dnevnik povedal Daniel Malalan.

Marko Sosič je svoje prve korake v svet gledališča opravil v Prosvetnem domu, kjer deluje SKD Tabor, zato je skupina pobudnikov predlagala, da bi se po sovaščanu preimenovalo del tamkajšnje Ulice Ricreatorio, je še povedal Malalan.