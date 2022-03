V torek zjutraj okrog 6.45 je vlak, ki vozi med Sežano in Opčinami, povozil mlajšega moškega. Verjetno gre za migranta, čeprav tržaška policija ne pozna njegove indetitete in torej niti narodnosti. Moški naj bi bil star okrog 25 let, na katinarski bolnišnici se bori za življenje. »Pravzaprav je pravi čudež, da je še živ,« nam je v večernih urah potrdil glasnik tržaške policije.