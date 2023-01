Na Opčinah gradbeni material odvrgel v navadne zabojnike

Openski karabinjerji so na prostosti ovadili moškega, ki je nepravilno odlagal odpadke. Tržačan s stalnim prebivališčem v Sloveniji je v eni od openskih hiš izvajal obnovitvena dela in na njej odstranil katransko prevleko. Te odpadke je poskusil odvreči v navadne zabojnike za smeti pri openskem krožišču. Pri tem pa so ga opazili openski karabinjerji, ki so zelo pozorni na divja odlagališča na Krasu. Karabinjerji so takoj posredovali in pobrali, kar je moški že odvrgel v smeti ter zasegli ostale odpadke in kombi s slovensko registrsko tablico, katerega lastnica je njegova žena.

Moški ni imel niti obrazca za odvoz odpadkov, ki bi jih lahko odložil le v specializiranem centru, za kar bi moral plačati. To dejanje ga bo zdaj stalo veliko več zaradi glob.