Na Opčinah našli topovsko granato

Bombni tehniki iz vrst policije so včeraj popoldne v okolici kampa Obelisco na Opčinah onesposobili topovsko granato iz prve svetovne vojne. Izstrelek je v gozdu opazil sprehajalec, ki je poklical pristojne službe. Območje so zavarovali karabinjerji, nakar so bombni tehniki odstranili eksplozivno sredstvo.

Bombni tehniki menijo, da gre za izstrelek manjšega pehotnega topa kalibra 37 mm Infantiergeschütz M 15, ki je bil med najbolj uporabljenimi za pozicijsko vojno v avstro-ogrski vojski. Granato, težko 650 gramov, je toplahko izstrelil do tri kilometre daleč.