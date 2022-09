Na Opčinah novi prostori sindikata SPI CGIL

Upokojenci na Krasu, ki so člani sindikata upokojencev SPI CGIL, se lahko od včeraj za storitve, ki jih nudi združenje, obrnejo na novi sedež. Ta domuje na Dunajski cesti 46/A v samem centru Opčin. Zdaj imajo lepe prostore, ki so uporabnikom bolj prijazni kot tisti, ki so jih imeli pri Brdini, je prepričano dejal generalni tajnik sindikata Adriano Sincovich ob predstavitvi novih prostorov.

S sedeži po ozemlju želijo biti čim bližje ljudem. Na Tržaškem ima SPI CGIL deset sedežev, kamor zahaja več kot 1900 vpisanih v sindikat, je generalni tajnik navedel nekaj številk. Na openskem sedežu bodo enkrat tedensko delovale tudi službe INCA in CAAF, od ponedeljka do petka pa tudi SPI CGIL. Vzpostavili so tudi opazovalnico, s pomočjo katere želijo zaznati večje družbene probleme, s katerimi se soočajo starejše osebe v vsakdanjem življenju. V novem sedežu želijo pomagati ljudem pri njihovih osebnih težavah, istočasno pa tudi ustvarjati skupnost. Želijo si sodelovanja pri sindikalnih bitkah, o čemer se bodo s člani pogovarjali tudi na bližajočem se kongresu CGIL.

Novi urad bo odprt od ponedeljka do petka med 9.30 in 12.30. Ob torkih bo med 9.30 in 12.30 deloval tudi patronat INCA CGIL, ob sredah med 8.30 in 12.30 pa še CAAF CGIL.