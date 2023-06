Na Opčinah sta danes ob 18.15 nasproti pekarne Čok trčila audi in skuter, pri čemer je 50-letnega skuterista odbilo na cestišče in se je poškodoval. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so jih poklicali mimoidoči, so ga na kraju oskrbeli in nato z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da se ni huje poškodoval. Na kraju so bili karabinjerji z Opčin, ki preiskujejo vzroke nesreče in so začasno urejali promet.