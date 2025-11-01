Na Opčinah vse živo pred nočjo čarovnic (foto)

Na Opčinah je bilo danes popoldne pred nočjo čarovnic vse živo. Naš fotograf Damjan Balbi je na openskih trgih in ulicah v objektiv ujel večjo množico otrok in staršev, ki so se preoblekli v kostume čarovnic in drugih pošasti, prinesli pa so tudi izrezane buče. Po pouličnem rajanju so obiskali nekatere trgovine, kjer so jih toplo sprejeli in jim ponudili sladkarije ali drugo hrano. Praznovanje noči čarovnic se v zadnjih letih tudi v naših krajih vse bolj širi in počasi ponekod že spominja na neke vrste »jesenski pust«, pa čeprav gre za uvožen običaj, ki ga še do pred nekaj desetletji nismo poznali.