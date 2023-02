Na Osapski reki se je pojavila pena

Osapska reka je vsaj po barvi sodeč še vedno hudo »bolna«. Na začetku februarja smo poročali o neobičajnih, sivo-belih barvah pritokov Osapske reke, na katere je opozorila dolinska občinska svetnica Zelenih Tiziana Cimolino. Takrat je fotografirala od prahu in morda cementnih snovi belo obarvan hudournik Jurkovec, ki teče ravno po gradbišču drugega tira Divača-Koper in se izteka v Osapsko reko in dalje v Jadransko morje. Prvotno, nič kaj spodbudno stanje, se je danes še poslabšalo, daj se na Osapski reki tačas pojavlja celo pena po večjem delu toka, za kar so okoljevarstveniki in krajani upravičeno zaskrbljeni.

Treba je vedeti, da domačini iz Gabrovice in Ospa že mesece opozarjajo na sivo-belo vodo, ki teče po strugah potokov: snov v vodi pušča usedline na kamenju in bregovih, prah pa je viden tudi na zelenju in drevesih ob bregu. Nevladna organizacija Alpe Adria Green ocenjuje, da priteka voda iz betonarne na gradbišču in ugotavlja, da so snovi v njej nedvomno škodljive za vse organizme, ki živijo v vodi. Pa tudi za živali, ki se v potokih napajajo – teh, pravijo domačini – ni več na spregled.