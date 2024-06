V križišču med nekdanjo pokrajinsko cesto na Padričah in cesto, ki vodi proti Globojnerju, je voznica avtomobila, ki se je vključevala na pokrajinsko cesto, v sredo zvečer izsilila prednost 70-letnemu kolesarju in ga podrla. Bil je pri zavesti, prepeljali so ga v bolnišnico. Na kraju so bili karabinjerji.