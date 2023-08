Na plaži Pri čupah odkrili strupeno algo Ostreopsis ovata

V morju pred nabrežinsko plažo Pri čupah so odkrili prekomerne koncentracije strupene mikroalge Ostreopsis ovata, zato bo deželna agencija za okolje Arpa v prihodnjih dneh opravila novo analizo vzorcev morske vode in bo rezultat sporočila deželnemu zdravstvenemu podjetju Asugi ter devinsko-nabrežinski občini. Vest je sporočil pristojni za okolje v deželni vladi Fabio Scoccimarro. Podobno je bilo stanje poleti leta 2020. Če bodo prekomerne koncentracije strupene alge potrjene, bo morala devinsko-nabrežinska občina odrediti prepoved kopanja, je opozoril.

Alga Ostreopsis ovata lahko predstavlja nevarnost za zdravje kopalcev in morskega ekosistema. V prisotnosti velike koncentracije alge se lahko pojavljajo težave dihal (v primeru inhalacije), katerim sledijo vročina, slabo počutje in bruhanje, ali kožne alergijske reakcije (v primeru dotika). Cvetenje alge je lahko nevarno tudi za morske organizme (školjke, morske ježe, mehkužce in rake), saj se v vodi pojavljajo škodljive snovi in pomanjkanje kisika.