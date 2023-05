Na plaži Pri čupah reševali poškodovanega moškega

Včeraj popoldne okrog 17.45 so gasilce obvestili o poškodovanem moškem na plaži Pri čupah pod Nabrežino. Gasilci so na svoj gumenjak vkrcali reševalno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in odpluli iz Starega pristanišča. Na plaži je zdravstveno osebje nudilo najnujnejšo pomoč moškemu, ki se je ranil v nogo in ni mogel več hoditi. V portiču plaže Pri čupah so ponesrečenca naložili na gumenjak in ga prepeljali do grljanskega portiča. Tam ga je pričakalo reševalno vozilo, s katerim so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico.