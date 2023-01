Na plesišču v Križu so se mladi pošteno zabavali dolgo v noč

Petkova fešta Project Križ v Domu Alberta Sirka je požela velik uspeh. Na njej se je zbralo veliko mladih, ki so se z veseljem zavrteli po plesišču, dobro glasbo je vrtel DJ Josip Broz, za glasbeno opremo pa je poskrbela skupina, ki vsako leto organizira fešto Prepust.

Za organizacijo dogodka si je rokave zavihala skupina mladih Križanov, ki si je nadela naziv Project Križ. »Med prijatelji smo se spraševali, kaj bi lahko organizirali in pomislili na zabavo. Ker imamo v Križu lepo dvorano, smo se strinjali, da bi jo lahko organizirali kar doma,» je razložil eden od pobudnikov Liam Škerk. Tako so stopili v stik s krajevnim kulturnim društvom, ki jim je dalo v najem dvorano, pa tudi pomagalo pri reševanju birokratskih ovir za pripravo žura. Zgledovali so se tudi po ostalih zabavah, ki v teh mesecih potekajo po Krasu, in kriško fešto organizirali od a do ž.

Na začetku so sicer (tako kot že mnogi pred njimi) nameravali prirediti tudi tekmovanje »Heks Cup«, a so se naposled odločili, da odpovejo tekmo v tem, komu bo uspelo »heksati« več alkoholnih pijač. Mladi so se v Sirkovem domu kljub temu zabavali in večer je minil brez nobenega zapleta, so potrdili organizatorji.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.