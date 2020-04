Policisti so danes zjutraj v Trstu oglobili 28 pravoslavnih vernikov in dva duhovnika, ker so kršili vladno uredbo. Verniki so se udeležili obreda ob pravoslavni veliki noči v cerkvi v Istrski ulici pri Sv. Jakobu v Trstu in so si prislužili globo, saj so kršili uredbo, ki omejuje gibanje, za nameček pa je šlo za množično zbiranje ljudi. Kazen je doletela tudi dva duhovnika. Vernike so opazili sosedje, ki so o »nezakonitem« obredu obvestili policiste.