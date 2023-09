Na prazniku sindikata CGIL o usodi Wärtsile

Dober mesec dni po dogovoru o čakanju na delo vprašanj o prihodnosti tovarne Wärtsilä pri Boljuncu ne manjka. Ta je bila včeraj dopoldne tudi v ospredju tematskega srečanja tridnevnega praznika tržaškega sindikata CGIL, ki bo še danes potekal v Kulturnem domu na Proseku.

Za njen prevzem se zanimata japonska multinacionalka Mitsubishi in italijanska družba Ansaldo Energia, s katero naj bi de facto v igro vstopila italijanska država, v kolikor je njen večinski delničar Državna investicijska banka. Njun poslovni načrt, ostaja za zdaj še neznanka. Na osnovi dogovorjenega bi ga morala do konca septembra predstaviti na sestanku italijanskega ministrstva za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo. Čez teden dni, prihodnji petek bo drugače pod okriljem Dežele FJK steklo dogovarjanje o dejavnostih (servis in raziskovanje), ki jih bo finska multinacionalka ohranila v Trstu in za katere bo zadolženih 600 zaposlenih.

Tržaški vodja CGIL Michele Piga je izpostavil, da gre za pomembno bitko, ki zelo povedno priča o splošnem zatonu industrije na Tržaškem. Kriza ni prizanesla niti drugim tovarnam, kot so Flex, Principe, Tirso in papirnica Burgo (danes Mondi), je spomnil. Ko se govori o Wärtsili pa se v glavnem v ospredje postavlja zlasti 300 delavcev Wärtsile, zadolženih za proizvajanje ladijskih motorjev, ki jih je lani prizadela vest o selitvi proizvodnje na Finsko. Julija 2022 je teh bilo 450, več kot 100 teh pa je prešlo v druge sektorje tovarne ali srečo poiskalo drugje.

Ohranitev strateškega pomena boljunske tovarne pa je tako pomembna, ker je od nje odvisno več sto zaposlenih v podjetjih, ki je več let bila v oporo oziroma poslovala z Wärtsile, je poudaril Piga. To je potrdil Marco Rebula, delavec podjetja Narnew, ki približno dvajset let proizvaja ladijske cevi in je dober del svojega poslovnega uspeha zgradila na sodelovanju s tovarno pri Boljuncu.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.