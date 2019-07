Danes zjutraj okrog 10. ure je v Ulici Flavia v smeri proti Trgu Cagni v Trstu 81-letnik voznik zbil mladi ženski, medtem ko sta na prehodu za pešce želeli prečkati cestiče. 30-letno in 26-letno žensko so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ju sprejeli z zeleno triažno kodo. Na prizorišču so bili tudi lokalni policisti.