Na Prešernu azbest, na Slomšku plesniva stranišča

Včerajšnjega dijaškega protesta so se udeležili številni dijaki tržaških višjih šol s slovenskim učnim jezikom. Med shodom smo zmotili Viktorja, Gabrijela, Lea in Roka, dijake prvih razredov Znanstvenega liceja Franceta Prešerna. »To je naš prvi dijaški protest. Odlična priložnost, da podpremo kolege Petrarce,« so dejali v en glas. Nasploh je bila delegacija liceja Prešeren množična. Martin, Malina, Karin, Nikita in drugi njihovi sošolci so vihteli transparent s slovenskim napisom »pravica do varnosti«. Pojavil se je tudi »hudomušni« napis »gravitacija : šola = 1 : 0«. Potem je bil tu Goran, ki je izpostavil, da v stranišču zadnjega nadstropja stavbe na Vrdelski cesti manjkajo vrata.

Težave predstavlja tudi azbest, ki se skriva pod ploščicami nekaterih učilnic na Prešernu in že kuka izpod lukenj v podu. Slednje pa maši le lepilni trak. Dijaki so dejali, da tudi ravnateljica liceja Loredana Guštin podpira razloge protesta. Dijaki liceja Antona Martina Slomška pa so se v mikrofon pritožili, da so šolske sanitarije zelene zaradi plesni na zidovih.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.