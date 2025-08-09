Na Prosek se vrača bankomat

V ponedeljek sta mlada Dunajčana Hannelore in Franz pripešačila po Napoleonski cesti na Prosek. Bila sta namenjena na Miramar. Pred sedežem rajonskega sveta sta povprašala, kje bi lahko dobila bankomat, da bi dvignila nekaj gotovine. Bankomat je do 16. junija deloval prav nasproti, kjer je delovala poslovalnica banke Monte dei Paschi di Siena (MPS). Od tistega dne prekriva okno črna ploskev.

Zatem je skupina na Proseku bivajočih medije opozorila na težave, ki jih zaprtje bankomata povzroča predvsem starejšemu prebivalstvu, saj se najbližja bankomata nahajata v Nabrežini in na Opčinah. To ni prav nič lepa vizitka za banko MPS, ki je prejela milijarde evrov državnih prispevkov, so zapisali.

Ob zaprtju je uslužbenec banke MPS sporočil, da bi banka v treh tednih namestila drug bankomat na Kržadi, ob Baru Katja. Pred odstranitvijo bankomata je na okencu sporočilo napovedovalo odprtje novega bankomata v roku enega meseca. Rok je že zdavnaj minil.

Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni je od začetka pozorno sledil zadevi. Večkrat je posegel pri MPS, da bi izvedel, kdaj bo uresničila napoved. Ta teden mu je odgovorni za bankomate pri banki sporočil, da je naprava že na novi lokaciji, do namestitve pa ni prišlo zaradi »birokratskih zapletov« na tržaški občini in pri spomeniškem varstvu. Potrebno bo namreč zamenjati vhodna vrata, da bo namestitev odgovarjala varnostnim predpisom. Po predvidevanju odgovornega naj bi to postorili do konca meseca, takrat naj bi Prosek spet dobil »svoj« bankomat.