Na Prosek se vrača festival Stoner Kras

Prireditveni prostor na »B’lancu« bo jutri ponovno prizorišče glasbenega festivala StonerKras Fest. Po lanski nadvse uspešni drugi izvedbi (festivala se je namreč udeležilo več sto ljubiteljev stoner glasbe iz Italije, sosednje Slovenije ter Avstrije, Hrvaške in Francije), bo letošnja ponudila nastop petih skupin. Prireditveni prostor bodo odprli obiskovalcem ob 17. uri, od 18.30 dalje pa bodo za Kulturnim domom na Proseku odmevali bobni, kitare in vokali v znamenju stoner, doom in heavy psych glasbe.

Festival želi tudi letos ovrednotiti lokalno sceno, tako slovensko kot italijansko, povezati gledalce iz Furlanije-Julijske krajine, pa tudi iz sosednjih držav. Izbira je tokrat padla na znani nemški bend Colour Haze, italijanski Black Rainbows (to bo njihov ekskluzivni koncert za severno Italijo, Slovenijo in Hrvaško), avstrijski Savanah ter gorenjsko skupino Britof.

Domače barve bodo branili člani skupine Black Mamba Rock Explosion. »Lokalni heroji«, kot so jih poimenovali organizatorji (Rocket Panda Management in društvo Never In), Andrea Cipo na kitari in vokalu, Peter Nadlišek na basu in bobnar Marco Mattietti bodo postregli svojim brezkompromisnim rokom. Več informacij na stonererkras.it.