Na Proseku uspešen poletni center

»Otroci, postavimo se za fotografijo za Primorski dnevnik. Ne, ne tako blizu, morate držati razdaljo med sabo,« so besede, ki smo jih slišali od vzgojiteljev poletnega centra Tania Cerne na Proseku, ko so morali otroke opozoriti, da se ne smejo preveč približati drug drugemu niti za fotografijo. Sicer so nam pojasnili, da so otroci pridni in se držijo njihovih navodil.

Glavno organizacijsko breme sta na letošnjem poletnem centru v organizaciji Sklada Mitja Čuk in Športnega društva Kontovel prevzeli Erika Cibiz in Kristina Žerjal. »Poletni center smo organizirali tako, da smo izkoristili okolje, v katerem živimo. Organizirali smo veliko izletov, da smo se lahko gibali na svežem zraku in sledili smernicam. Šli smo peš do Grljana in Miramara, starejše skupine so hodile tudi do Obeliska. Skratka, vsak dan smo šli na izlet,« je povedala Kristina Žerjal.