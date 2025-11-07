VREME
Na Proseku že vlada sveti Martin

V kraški vasi se danes začenja praznovanje vaškega zavetnika. Živahno bo vse do torka

Spletno uredništvo |
Prosek |
7. nov. 2025 | 14:33
    Električni avtomobilčki so ena izmed stalnic proseškega martinovanja (FOTODAMJ@N)
Danes se na Proseku začenja praznik sv. Martina, v vasi pa bo živo vse do torka, 11. novembra. Na Mandriji že stoji lunapark, v prostorih rajonskega sveta za zahodni Kras se z odprtjem slikarske razstave Marca Novaka ob 17. uri začenja letošnji niz dogodkov. Ob 18. uri bo sledila zdravica s prosekarjem v Domu prosekarja, ob 20. uri pa bo v Kulturnem domu na sporedu predstava Naslov je na plakatu, ki jo prireja SKD Tabor.

Jutrišnji dan pa bo posvečen tudi martinovanju v Škednju, kjer tržaška občina napoveduje več prometnih omejitev.

