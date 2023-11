Na proseškem pokopališču so se začela dela

Včeraj so na proseškem pokopališču le začeli popravljati zid s petdesetimi žarnimi nišami, ki se je nagnil pred letom dni. Dela bodo predvidoma trajala mesec dni, je povzel predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni (SSk). Ta je tudi pojasnil, da bodo medtem posmrtne ostanke premaknili v tamkajšnjo kapelico. Popravili pa bodo tudi bližnji zid z nišami, da ga ne bi dočakala ista usoda.

V rajonskem svetu so drugače Občino Trst in družbo AcegasApsAmga že večkrat opozorili, da bi bilo pokopališče nujno treba razširiti in poskrbeti za nove žarne niše, saj se že vrsto let spopadajo s prostorsko stisko.