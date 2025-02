Na pustu bodo s povečanim financiranjem še bolj veselo rajali

Kralj in kraljica 56. Kraškega pusta sta na tradicionalno predstavitev dogodkov, ki bodo v zadnjih februarskih in prvih marčevskih dneh popestrili dogajanje v njunem kraljestvu, priplula kar s čolnom, saj se ne bojita razburkanega morja in razburkanih maškar, sta povedala navzočim. Letošnji Kraški pust bo namreč res živahen, so poudarili organizatorji v prostorih Tržaškega pomorskega kluba Sirena, kjer je ravnokar potekala predstavitev pustnega sporeda. Openski pustni sprevod bo oblikovalo neobičajno veliko število skupin (teh bo letos 16), vozovi pa (teh bo pet) ne bodo razočarali pričakovanj gledalcev, obljubljajo organizatorji.

Kralj Pinkoslav Štivanski Vodovodski in kraljica Sirenka Secada de Pescadur bosta na pustni četrtek spet obiskala Opčine, tako kot je vsak kraljevi par počenjal še pred covidom, in se bosta v Prosvetnem domu udeležila žrebanja startne liste vozov in skupin. Seveda ju bo pri tem spremljala godba Salež. Organizatorje pa še posebno veseli, da sta tako Občina Trst kot Dežela FJK, ob Zadružni kraški banki Trst Gorica, letos odločneje podprli Kraški pust, je poudaril predsednik Odbora Kraškega pusta Igor Malalan.