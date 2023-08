Na razcepu pri Sesljanu ga je premagal spanec

Na avtocestnem priključku pri Sesljanu je danes ponoči okrog 1.45 37-letni voznik trčil v varnostno ograjo in se poškodoval. Premagal ga je spanec in je izgubil nadzor nad avtomobilom. Posredovali so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je bil vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci. Na kraju so bili tudi gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče. Nastala je večja gmotna škoda.