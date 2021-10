Na razpis za ureditev Pomorskega muzeja prispelo sedem ponudb

Kar sedem potencialnih izvajalcev ureditve Pomorskega muzeja v Skladišču 26 se je prijavilo na razpis, ki ga je Občina Trst objavila sredi avgusta. Za naložbo v vrednosti dobrih 22 milijonov evrov se potegujeta dve podjetji iz Kampanije, dve iz Lacija, eno podjetje iz Lombardije, eno iz Veneta in eno iz naše regije. Razpisna komisija bo v prihodnjih dneh preverila ustreznost prijave razpisu, do konca leta pa bo izbrala tudi izvajalca del, ki bo nato moral v točno določenem roku urediti muzej, za katerega načrt je pripravil španski arhitekt Guillermo Vázquez Consuegra.

Rok za oddajo ponudb je bil 4. oktober, včeraj pa je razpisna komisija odprla prispele ovojnice. Voditeljici oddelka za javna naročila Lucii Iammarino se je oddahnilo, ko je videla, da se je na razpis prijavilo kar sedem podjetij. Konec preteklega tedna so namreč njen oddelek, župan Roberto Dipiazza in pristojna za investicije Elisa Lodi prejeli opozorilno pismo deželne organizacije gradbenikov (ANCE), ki je zahtevala preklic razpisa, češ da ta v razpisne pogoje ni vključil posodobljenega cenika gradbenih materialov. Gradbeniki, združeni v tej organizaciji, so opozorili, da se mnoga podjetja zaradi občutno višje cene gradbenih materialov ne bodo mogla udeležiti razpisa.