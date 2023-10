Na Reški cesti je danes zjutraj ob 8. uri motoristka, stara okrog 45 let, trčila v divjo žival, ki je nenadno prečkala cesto in je padla ter se poškodovala. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ji nudili najnujnejšo oskrbo, nato so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.