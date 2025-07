Na sedmem pomolu bo delavce nadomestil visokotehnološki robot

Vzdrževalna dela, ki so jih pod sedmim pomolom tržaškega pristanišča do nedavnega v težkih in velikokrat nevarnih pogojih opravljali specializirani delavci in potapljači, bo po novem opravljala Irene. Tako je ime novemu robotu, ki ima na prvi pogled izgled čisto navadnega splava. V resnici pa v sebi skriva skupek visokotehnoloških strojev in robotskih ročic, ki bodo samodejno čistile pomol in popravljale njegove dotrajane dele.

22 milijonov evrov vredna naložba

22 milijonov evrov vreden visokotehnološki stroj, ki prinaša pravo revolucijo na področju podvodnih infrastrukturnih del v pristaniščih, so slovesno predstavili sinoči pod šotorom na sedmem pomolu. Zgradili so ga v rekordnem času, v tržaško pristanišče je prispel v sredo. Vsa vzdrževalna dela bo opravljal sam, z minimalno pomočjo treh delavcev.

RoboGo, tako je ime projektu oziroma končnemu izdelku, bi še najbolje opisali z besedama plavajoči robot. Gre za visokotehnološki splav, ki ga je izdelala furlanska družba Icop oziroma njeno hčerinsko podjetje Impresa Taverna. Na projektu so dve leti delali strokovnjaki iz petih držav, tudi iz Slovenije. Moči so združili strojniki, informatiki, mehaniki in strokovnjaki za umetno inteligenco.